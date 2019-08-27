США надеются что переговоры в Нормандском формате помогут закончить войну в Украине

США надеются что переговоры в Нормандском формате помогут закончить войну в УкраинеСегодня, 10:40
Государственный секретарь США Майкл Помпео надеется, что новое руководство, которое призывает к возобновлению переговоров с президентом России Путиным в рамках нормандского формата, сможет вдохнуть новую жизнь в этот старый процесс.
Майкл Помпео напомнил, что нынешняя политика США заключается в том, чтобы дать администрации Зеленского шанс на выход из тупика с Москвой в существующих переговорных рамках. И добавил, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может «оживить» мирный процесс.
«Мы очень хотим найти правильный выход. Мы надеемся, что это возможно решить и Нормандский формат возродится после смены руководства в Украине», — подчеркнул Помпео.
Помпео также объяснил, почему это важно: поддержка диалога с Россией, по его словам, необходима и для прекращения войны в Украине, и для сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.
Между тем, советник по нацбезопасности США Джон Болтон, который в августе посетил Украину, считает, что Зеленский не должен «спешить мириться» с Путиным.
Майкл Помпео напомнил, что нынешняя политика США заключается в том, чтобы дать администрации Зеленского шанс на выход из тупика с Москвой в существующих переговорных рамках. И добавил, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может «оживить» мирный процесс.
«Мы очень хотим найти правильный выход. Мы надеемся, что это возможно решить и Нормандский формат возродится после смены руководства в Украине», — подчеркнул Помпео.
Помпео также объяснил, почему это важно: поддержка диалога с Россией, по его словам, необходима и для прекращения войны в Украине, и для сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.
Между тем, советник по нацбезопасности США Джон Болтон, который в августе посетил Украину, считает, что Зеленский не должен «спешить мириться» с Путиным.