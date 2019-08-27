В Станице Луганской несколько дней будут отключения электроэнергии

Отключение электроэнергии запланировано 9-11 и 13 сентября в Станично-Луганском районе.Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, 09.09.2019 г.; 10.09.2019 г.; 11.09.2019 г.; 13.09.2019 г. с 8-00 ч. до 16-00 час. запланировано отключение электроэнергии в с. Валуйское, с. Ольховое, с. Макарово (частично), пгт. Станица Луганская ул. 5-я Линия в связи с расчисткой трассы ВЛ-35 кВ.