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Перемирие по-Зеленскому: Российские террористы ведут обстрелы из минометов и артиллерии по всей линии соприкосновения

Сегодня, 10:22 citynews.net.ua | Напечатать
Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия.
В частности, 5 сентября, оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями оружия в направлении населенных пунктов. А именно:
  • с 17.01 ч. до 18.50 час. в районе населенного пункта Золотое-4 применив минометы 82-го калибра (8 мин) и минометы 120-го калибра (7 мин)
  • с 17.57 ч. до 19.00. в районе населенного пункта Верхнеторецкое применил минометы 82-го калибра (6 мин)
  • с 18.05 ч. до 19.00. в районе населенного пункта Авдеевка применив минометы 82-го калибра (9 мин)
  • с 19.35 ч. до 20.05 час. в районе населенного пункта Новгородское применив минометы 120-го калибра (13 мин).
Также, сегодня с 05.50 ч. в 06.10 ч. противник совершил очередные обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное применив минометы 82-го калибра (8 мин), в районе населенного пункта Павлополь применив минометы 120-го калибра (4 мины) и в районе населенного пункта Гранитное применив артиллерию калибра 122мм (8 снарядов).
В результате обстрела 5 сентября погиб украинский военный.

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