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Суд освободил террориста Цемаха

Сегодня, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и к прокурору, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.

В то же время электронного браслета Цемах не будет носить.

Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Прямая речь представителя прокуратуры Олега Пересады: «Теперь за жизни господина Цемах будет отвечать сам господин Цемах».

«Может быть угроза (для его жизни — ред.), поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования сбитого Боинга Малайзийских авиалиний, и, как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами».

Представитель прокуратуры предположил, что теперь Цемах будет «достаточно труднодоступен для международной совместной следственной группы».

Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.


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