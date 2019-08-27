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АМКУ принял решение сделать Северодонецкий АЗОТ отдельной компанией

Сегодня, 14:09 citynews.net.ua | Напечатать

Антимонопольный комитет (АМКУ) принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на НФ Трейдинг Украина штраф в размере 107 млн ​​грн. Об этом сообщает глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

Разделение активов должно состояться в течение девяти месяцев с даты получения этого решения.

Комитет установил, что группа Фирташа в составе заводов-производителей Азот, Ривнеазот, Северодонецкое объединение Азот и оптовой торговой компании НФ Трейдинг Украина злоупотребляла монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

Среди нарушений, которые установил АМКУ:

- систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений, что привело к завышению стоимости удобрений;

- сознательная остановка заводов по производству минудобрений во время полевых работ в 2017 году, что привело к дефициту на рынке и недопоставке товара аграриям, которые сделали предоплату;

Разделение активов Фирташа. АМКУ отложил принятие решения
По мнению АМКУ, если бы три основных украинских завода-производителя минудобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект, такие злоупотребления были бы невозможны.


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