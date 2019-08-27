ЕС одобрил продление санкций против России

Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

По сообщению Точицкого, санкции против России продлили на полгода и продлятся до марта 2020 года.

«На 1-м заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 г. Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС», — сообщил посол Украины в ЕС.

В то же время, по данным журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, речь идет о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продлеваются в отношении 44 организаций. Окончательное решение оформят на следующей неделе.