В Минске договорились о ремонте мобильной связи в ОРДЛО и подумать над возвратом предприятий отжатых террористами

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого «национализированного» объекта. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить.

В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены к концу осени украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных.

В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса, в котором нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения. Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО.

Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример возврата хлебозавода, который принадлежит украинскому владельцу.