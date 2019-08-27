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Северодонецкие депутаты требуют у Зеленского денег из-за повышения цен на электроэнергию

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке депутаты городского совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором требуют повлиять на правительственные решения и компенсировать расходы коммунальных предприятий на электроэнергию.
В обращении депутаты указывают, что запланированное снижение стоимости транспортировки электроэнергии для промышленности на 10% является не более чем пиар-ходом, а реально стоимость электроэнергии выросла в июле почти на 20%. При этом тариф на транспортировку электроэнергии вырос на 600%.
Звернення
до Президента України необхідності компенсувати місцевим бюджетам додаткових витрат, пов’язаних з запровадженням ринку електроенергії
Вельмишановний Володимире Олександровичу!
Вимушені звернутися до Вас у зв’язку з гострими проблемами, які виникають у місцевого самоврядування через незбалансовані урядові рішення у сфері ціноутворення на електроенергію для підприємств місцевого самоврядування, що надають комунальні послуги. Ці рішення, які на словах направлені на впровадження ринку електроенергії, в дійсності є банальним збільшенням вартості послуги з передачі електроенергії для природного монополіста ДП «НЕК «Укренерго», яке відбулось через директивне рішення регулятора.
Саме так треба розуміти Постанову НКРЕКП від 07.06.2019 року №954, якою тариф на передачу електроенергії для ДП «НЕК «Укренерго» було збільшено з 5,926 коп/кВт*год (цей тариф був затверджений Постановою НКРЕКП від 12.12.2019 року №1905) до 34,743 коп/кВт*год (без урахування ПДВ). Як наслідок, для підприємств Сєвєродонецька, які надають населенню комунальні послуги, вартість однієї кВт*год електроєнергії зросла у липні з 2,8 грн до 3,21 грн. Тобто відразу на 14,6%.
Зменшення у серпні тарифу для ДП «НЕК «Укренерго» на 10% призведе до зменшення загального тарифу на електроенергію в Сєвєродонецьку для промисловості на 4 копійки, що є скоріш піар-кроком, ніж заходами зі зменшення тарифу.
Через такі урядові рішення усі комунальні підприємства Сєвєродонецька на певний час стануть планово-збитковими, оскільки не є можливим одночасно збільшити й тарифи на комунальні послуги. Собівартість яких в значній мірі визначається вартістю електроенергії. Що, у свою чергу, призведе до необхідності компенсувати збитки комунальних підприємств з бюджету та до дефіциту міського бюджету.
Ще раз зауважимо, що така ситуація виникла не через ринкові коливання, а через адміністративне рішення державного регулятора.
Сєвєродонецька міська рада вважає, що при прийнятті урядових рішень, які призводять до збільшення витрат з місцевого бюджету, Уряд має передбачати відповідну компенсацію.
Тож просимо, шановний пане Президенте, дати доручення Уряду підготувати пропозиції щодо порядку компенсації додаткових витрат з місцевих бюджетів, пов’язаних з запровадженням ринку електроенергії. Та в інших аналогічних випадках.


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