В Донецкой и Луганской областях проведут выездные заседания Комитета по правам человека

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проведет выездные заседания в Донецкой и Луганской областях. За такое решение сегодня единогласно проголосовали на заседании комитета, передает корреспондент УНН.

«Прошу проголосовать за проведение выездного заседания 17 и 18 октября на территории Донецкой области, а 20 и 21 октября на территории Луганской области», — сказал председатель комитета, самовыдвиженец Дмитрий Лубинець.

Решение принято единогласно.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.