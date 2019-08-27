В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, около 13:00 в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Других деталей Олифер не сообщила.

По предварительной информации в минске планируют в очередной раз согласовать план ремонта моста в Станице Луганской, а также продолжить обсуждение так называемой «формулы Штайнмайера», возможную амнистию и проведение местных и выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.