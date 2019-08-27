В Луганской области можно заказать товары из интернет-магазина без доступа к сети

В августе Укрпочта, совместно с крупнейшим интернет-магазином Розетка, начала реализацию пилотного проекта каталожной торговли для сел.

Жителям сельских населенных пунктов, имеющих ограниченный доступ к интернету или не имеют его вообще, стали доступны бытовая техника, электроника, инструменты, товары для дачи и сада, детские товары, одежда и обувь, которые можно будет заказать через каталог.

Клиент имеет возможность заказать необходимый товар из интернет-магазина по каталогу, который есть в наличии у почтальона, через Укрпочту.

Почтальон ознакомит с ассортиментом, проконсультирует по цене товара и стоимости доставки, поможет оформить заказ, доставит полученный товар домой. После осмотра товара, если он понравится, почтальон примет наложенный платеж.

Компания доставляет заказ в течение 4-х дней.

«Сейчас около 60% населения страны пользуются интернетом и, при желании, заказывают качественные товары по сети. Однако значительная часть граждан не имеют доступа к интернету, соответственно, лишены такой возможности.

Укрпочта ввела проект, который бы решил эту проблему и удовлетворил спрос жителей сельских населенных пунктов на такую ​​услугу. Имея самую большую сеть отделений в стране, Укрпочта обеспечит жителям сел и доступ к товарам интернет-магазинов, и их доставку по бюджетным ценам. Уверен клиенты оценят новые возможности», - отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Проект реализуется в сельских СПО Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской и Сумской областей.