Северодонецкие спортсмены завоевали 3 медали на Всеукраинском турнире по самбо

С 30 августа по 2 сентября в Одеськый области (Каролино-Бугаз) прошел Всеукраинский турнир по борьбе самбо Кубок «Юна Україна» среди юниоров и юниорок, юношей и девушек старшего возраста (спортивное и боевое самбо).

По результатам трех соревновательных дней представительница Луганской области Мирослава Савченко завоевала бронзу среди юниорок и серебро среди девушек старшего возраста в весовой категории 44 кг. Кроме этого, Никита Зубков завоевал 2 место среди старших юношей в весе 65 кг.

Тренирует наших спортсменов Геннадий Тростянский.