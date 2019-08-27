В Донецке школьники наелись дурмана в поисках «кайфа»

В оккупированном российскими террористами Донецке четверо учащихся 9-го класса отравились растениями, содержащими атропин.

Инцидент произошел 2 сентября на улице 15 лет ЛКСМ в Ленинском районе города.

Пострадали двое школьников 2004 года рождения и двое 2005 года рождения. В состоянии средней тяжести они были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу № 1.

Атропин – растительный алкалоид. Он содержится в различных растениях семейства пасленовых: например, в красавке, белене, разных видах дурмана.

В Донецке нередки случаи поедания семян дурмана в надежде получить наркотическое опъянение, но из-за высокой токсичности растений обычно все заканчивается отравлением и госпитализацией.