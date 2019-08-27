РФ предъявила заочное обвинение гражданину Украины «в нападении на посольство РФ в Киеве»

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение гражданину Украины «в нападении на посольство РФ в Киеве» в марте 2016 года.

Как собщают представители страны-оккупанта, российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых Кошовенко совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства».

Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК.

В СК РФ также решили, заявить, что «украинская сторона такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений квалифицирует как хулиганство, что дает основания Следственному комитету Российской Федерации использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений в Украине».