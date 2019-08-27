За сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных

3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались Троицкое, Крымское и Попасная.

Российские террористы дважды обстреляли Троицкое из минометов калибра 82 мм, а также с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. В районе Крымского боевики вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Попасной — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.