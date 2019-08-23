Жители Водяного в Донецкой области показали последствия обстрела своих домов из артиллерии во время перемирия Вчера, 17:29 citynews.net.ua | Напечатать Местные жители прислали фотографии последствий вчерашнего обстрела Водяного из артиллерии калибром 122 мм и минометов. "Сепары продолжают «не стрелять» по мирным гражданам. «Асвабадители» Донбасса в действии!» - пишут они. Другие новости по теме: Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками ВодяногоБоевики показали последствия обстрела ОРЛО (фото)За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрелаРоссийские террористы обстреляли Мариуполь из артиллерииБоевики в Донбассе продолжают нарушать минские соглашения