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Российский танкист-уголовник приговорен в Украине к 5 годам тюрьмы

Вчера, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 15 годам заключения гражданина России Руслана Гаджиева, который с 2014 года работал на боевиков водителем-механиком танка и участвовал в боевых действиях.

Гаджиева признали виновным в теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.

Кроме тюремного срока, мужчине присудили конфискацию всего его имущества в доход Украины.

В то же время, четыре с половиной года, когда боевика держали в СИЗО, ему должны пересчитать по «закону Савченко»: один день в изоляторе будет зачислен за два днея заключения. Таким образом, вероятно, россиянину осталось отбыть около 6 лет.

В материалах дела говорится, что в декабре 2014 года Гаджиева задержали в России за вождение в нетрезвом состоянии. Позже россиянину сообщили, что авто, в котором его задержали, значится как угнанное. Гаджиеву предложили избежать уголовной ответственности за похищение автомобиля — для этого он должен был поехать в российский город Донецк и обслуживать там военную технику. Мужчина на это предложение согласился.

Его перевезли сначала в российский Донецк, а затем — на оккупированную территорию Украины в Луганскую область. Там Гаджиев вступил в «батальон ЛНР», где с 24 декабря 2014 года до 23 января 2015 года обслуживал танки и учился ими управлять.

23 января 2015, по данным следствия, «батальон» получили приказ захватить и удерживать высоту 307,9 в Донецкой области. В этом районе тогда происходило одно из самых известных обострений, известное как бои за Дебальцево.

Гаджиев вместе с другими боевиками на 3-х танках должны были напасть на украинских военных.

25 января 2015 группа боевиков, в том числе и Гаджиев, начали наступление. В результате их действий погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

После боя украинские бойцы захватили Гаджиева в плен.

В суде он полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении. По словам россиянина, во время боя из его танка было сделано «около трех выстрелов». При этом боевик сказал, что «события боя помнит нечетко, их танк был подбит, он потерял сознание, и через некоторое время он был захвачен украинскими военнослужащими».


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