В Луганской области полицейские задержали боевика-уголовника из НЗФ «ЛНР»

В Станице Луганской полицейские обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина, который по оперативной информации, находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Как пояснил задержанный оперативникам Управления уголовного розыска, в мае 2014 он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в пгт. Александровск. При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлично их судьба, он покинул ряды бандформирования.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Ведется следствие.

Полицейские напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против граждан Украины и добровольно покинул ряды НЗФ и рассказал об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.