Врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова проведут прием граждан в селах Станично-Луганского районаВчера, 16:36
Врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова проведут прием граждан в селах Станично-Луганского района.
Выездная бригада госпиталя, в составе врача-терапевта Галины Черныш и врача-гинеколога Елены Скляровой будет работать с медсестрами и необходимым медицинским оборудованием для помощи амбулаториям и фельдшерским пунктам в течении месяца.
Также врачи и медсестры помогут провести диагностику УЗИ и ЭКГ (бригада оснащена аппаратами УЗИ и ЭКГ, и имеет все необходимое для проведения данных исследований) в течении сентября в следующих селах:
- 3 сентября, вторник Великочерниговская СБА, ул. Рабочая,
- Верхнеобогдановский ФП, ул. Мира, 5
- 6 сентября, Михайловский ФП, ул. Садовая, 22-б
- 7 сентября, Чугинский СЛА, ул. Центральная-Новая, 20-а
- 9 сентября, Станично-Луганская БА, ул 5 линия, 39
- 10 сентября, Розквитнянський ФП, ул. Степная, 7
- 11 сентября, Александровский ФП, ул. Вишневая, 3-а
- 12 сентября, Нижнетепловская СБА, ул.Центральная, 11
- 14 сентября, Широковская СБА, ул. Молодежная, 7а
- 16 сентября, Станично-Луганская СБА, ул. 5 линия, 39
- 19 сентября, Верхнетепловский ФП, ул. Мира,66
- 20 сентября, Гарасимовский ФП, ул. Молодежная,8
- 21 сентября, Нижнеольховская СБА, ул. Рождественская, 55
- 23 сентября, Станично-Луганская СБА, ул. 5 линия, 39
- 24 сентября, Петропавловская СБА, ул. Больничная, 2
- 25 сентября, Комишненська СБА, ул. Центральная,1
- 27 сентября, Передельский ФП, ул. Центральная, 43-б