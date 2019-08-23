Врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова проведут прием граждан в селах Станично-Луганского района.

Выездная бригада госпиталя, в составе врача-терапевта Галины Черныш и врача-гинеколога Елены Скляровой будет работать с медсестрами и необходимым медицинским оборудованием для помощи амбулаториям и фельдшерским пунктам в течении месяца.

Также врачи и медсестры помогут провести диагностику УЗИ и ЭКГ (бригада оснащена аппаратами УЗИ и ЭКГ, и имеет все необходимое для проведения данных исследований) в течении сентября в следующих селах: