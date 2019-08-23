В Попасной 7 сентября проведут турнир по донной рыболовле

В Попасной проведут рыболовный турнир для жителей города и гостей.

На водоеме ставок «Парковый» 7 сентября 2019 в 04:00 часа начнется «Турнир по донной ловле». Поэтому посещение ставка будет ограничено с 19:00 вечера 6 сентября до 10:00 утра 7 сентября 2019 года.

Согласно правилам турнира, ловля рыбы разрешена на две донные снасти не более чем с двумя крючками каждая,