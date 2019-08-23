В Попасной 7 сентября проведут турнир по донной рыболовле

В Попасной 7 сентября проведут турнир по донной рыболовлеВчера, 16:01
В Попасной проведут рыболовный турнир для жителей города и гостей.
На водоеме ставок «Парковый» 7 сентября 2019 в 04:00 часа начнется «Турнир по донной ловле». Поэтому посещение ставка будет ограничено с 19:00 вечера 6 сентября до 10:00 утра 7 сентября 2019 года.
Согласно правилам турнира, ловля рыбы разрешена на две донные снасти не более чем с двумя крючками каждая,
Ловля разрешена только на животные и натуральные наживки, запрещается использовать наживки искуственного происхождения.
Организаторы турнира позаботились и об экологии водоема - согласно правил к взвешиванию принимается только живая рыба, которая после взвешивания будет отпущена в водоем.