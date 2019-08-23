В Луганской области оккупированные Брянка, Голубовск и Кадиевка остались без воды из-за ремонта Западной фильтровальной станции.

В связи с аварийно-восстановительными работами на насосном блоке Западной фильтровальной станции с 18:00 2 сентября была сокращена подача воды потребителям в городах: Брянка — на 60%, Кировск — на 70%, Стаханов — на 60%.

Также, в связи с плановыми ремонтными работами на подстанции Максимовская по заявке ЛЭС, 3 сентября 2019 года с 08:00 до 17:00 будет обесточена ЗФС-4 и полностью прекращена подача воды на вышеуказанные населенные пункты на указанный период.

Ориентировочное время вхождения в штатный режим водоснабжения - до 18.00 4 сентября.