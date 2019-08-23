У жителя Львова на границе с оккупированным Крымом отобрали 2000 евро и автомобиль

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины постоянно фиксируют факты грубых нарушений спецслужбами Российской Федерации прав украинских граждан.

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания граждан Украины при пересечении административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. После этого угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

В зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится немало наших соотечественников — военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или на временно оккупированные территории с различными целями.

СБУ приводит один из недавних случаев: сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска «Джанкой» без каких-либо причин задержали жителя Львовщины и с применением психологического давления принуждали его к сотрудничеству. После отказа, украинца с применением силы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую украинскую территорию, забрав у него авто, документы и деньги.