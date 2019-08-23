В оккупированном Луганске обязали перерегистрировать транспортные средства

Российские террористы, оккупировавшие Луганск, требуют всех владельцев автомобилей пройти перерегистрацию автомобилей в соответствии с «придуманными» законами.

Чтобы доставить максимум неудобств и собрать с каждого автовладельца денег в лучших традициях ГАИ, жителей оккупированных территорий обязали осуществить в подразделениях МРЭО по месту прописки или проживания регистрацию автомобилей и мотоциклов.

У боевиков акцентировали внимание, что согласно ст. 12.1 так называемого «Кодекса ЛНР об административных правонарушениях» за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрены штрафные санкции.

Более того — для владельцев автомобилей, не прописанных на оккупированных территориях, террористы требуют иметь свидетельство о временной регистрации, выданное отделением миграционной службы по месту фактического проживания.