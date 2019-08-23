Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

За отмену депутатской неприкосновенности проголосовали 373 депутата, против - 0, воздержались - 3, не голосовали - 28

Если президент Владимир Зеленский подпишет закон, с 1 января 2020 года мандат народного депутата не будет давать защиту от уголовного преследования.

Законопроект №7203 был подан в парламент пятым президентом Петром Порошенко в октябре 2017 года и предполагает изменение 80-й статьи Конституции: из нее будут исключены положения о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

Остается только отсутствие юридической ответственности депутата за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением оскорблений и клеветы.