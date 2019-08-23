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Сегодня Верховная Рада может принять закон о лишении депутатов иммунитета

Вчера, 11:37 citynews.net.ua | Напечатать

3 сентября, на утреннем пленарном заседании депутаты попытаются принять во втором чтении и в целом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Для того, чтоб внести соответствующие изменения в Конституцию, депутатам необходимо набрать 300 голосов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет — право не нести ответственность за политические решения. Об этом он заявил на заседании Рады, где во втором чтении расссматривается законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Он заявил, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения.

«Хочу развеять все мифы. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственности за политические решения. За голосование или любые публичные выступления», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что депутат должен нести ответственность за совершение уголовного преступления.

«Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает какое-либо уголовное преступление, он должен нести ответственность», — заявил он.


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