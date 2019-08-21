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Стала известна новая схема обменf пленными между Украиной и Россией

Сегодня, 11:20 citynews.net.ua | Напечатать

Стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно новому плану, если осужденные в соответствии с этой схемой вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то пленных отправят в Украину и в Россию с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

"Это связано с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обмен тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.


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