В Луганской области российские террористы обстреляли из минометов Троицкое и Золотое

2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскоими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы возобновили обстрелы из тяжелых минометов.

Вблизи Новотошковское боевики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новозвановка - из крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Золотое российские террористы вели обстрел из автоматических гранатометов.

Также 2 сентября с 20:40 до 21:25 боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Хутор Вольный из минометов 82-го калибра (10 мин).

Сегодня, 3 сентября, с 05:30 до 05:50 террористы совершил очередной обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое, где оккупанты вели огонь из минометов калибром 82 мм со стороны оккупированного Калиново.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяное - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гранитное - из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Лебединское - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровка - из автоматических гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.