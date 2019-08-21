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В Луганской области российские террористы обстреляли из минометов Троицкое и Золотое

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскоими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы возобновили обстрелы из тяжелых минометов. 

Вблизи Новотошковское боевики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новозвановка - из крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Золотое  российские террористы вели обстрел из автоматических гранатометов.

Также 2 сентября с 20:40 до 21:25 боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Хутор Вольный из минометов 82-го калибра (10 мин).

Сегодня, 3 сентября, с 05:30 до 05:50 террористы совершил очередной обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое, где оккупанты вели огонь из минометов калибром 82 мм со стороны оккупированного Калиново.

  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
    четыре раза неподалеку Водяное - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
    вблизи Гранитное - из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;
    дважды неподалеку Лебединское - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
    вблизи Новомихайловка - из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
    неподалеку Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
    около Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов;
    вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;
    неподалеку Красногоровка - из автоматических гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.


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В Луганской области российские террористы обстреляли из минометов Троицкое и Золотое » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня