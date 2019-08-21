Опубликован отчет «The Surkov Leaks» о «внутренней кухне» российской гибридной войны

Отчет «The Surkov Leaks: внутренняя кухня российской гибридной войны против Украины» вышел на украинском языке. В нем проанализированы три массива взломанной переписки кремлевских чиновников, прежде всего Владислава Суркова, «серого кардинала» президента РФ, которые раскрывают стратегию и тактику подрывной деятельности России в Украине и её роль в управлении политикой и экономикой марионеточных «республик» в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает uacrisis.org.

«Этот отчет позволяет заглянуть за кулисы гибридной войны – методического вида политической войны, которую ведет Россия против Украины … Владислав Сурков – главный советник Владимира Путина. По оценкам части экспертов, почти ничто в политической жизни России не происходит без его ведома. Ему приписывают рост популярности и поддержание популярности Путина», – отметила Аля Шандра, соавтор отчета, главный редактор Euromaidan Press, на презентации в Украинском кризисном медиа-центре.

Предыдущая версия отчета вышла в британском Королевском Объединенном институте оборонных исследований (Royal United Services Institute) на английском языке. По сравнению с ней, украинская версия содержит больше деталей и примеров российских операций.

Можно ли доверять информации?

По мнению Али Шандры, полученные письма – настоящая переписка. Во-первых, это огромный массив информации, данные с рутинной аналитикой украинского медиапространства, между которыми вкраплены компрометирующие факты. Такой объем информации почти невозможно сфабриковать. Во-вторых, письма содержали конфиденциальные данные, которые практически невозможно получить другим способом – сканированные копии паспортов чиновников, фотографии и видео, которые больше нигде нет.

«Цифровые аналитики просматривали заголовки писем и говорили, что это выглядит достаточно достоверно. Конечно, не исключено, что отдельные письма могли быть сфабрикованы, поэтому мы приглашаем всех, кто имеет необходимые знания, проверять на достоверность важные письма», – отметила Аля Шандра.

О чем идет речь в отчете «The Surkov Leaks»?

В отчете проанализировано, как Россия применяет в Украине метод «рефлексивного управления». Прием происходит еще со времен «холодной войны» между СССР и США и заключается во вмешательстве в мировоззрение врага, формировании у него такого видения ситуации, которое спровоцирует его на выгодные для противника решения.

Переписка подтверждает системную подрывную деятельность России против Украины: создание движения за федерализацию Украины и предоставление ее регионам особого статуса; подкуп украинских политиков; создание псевдо-общественных организаций и финансирование нужных акций; организацию мероприятий для дискредитации пост-майданной власти и создания ощущения хаоса (поджоги офисов, автобусов антироссийских организаций, провоцирование конфликтов между этническими и идеологическими группами). Письма свидетельствуют, что Кремль финансировал деятельность новосозданной партии бывших коммунистов в Харькове («Новое государство»), платил украинским политикам за решения, которые отвечали российским интересам, сотрудничал с «Оппозиционным блоком».

Для подготовки операций Сурков сотрудничал с экспертами и аналитиками, которые хорошо знают Украину изнутри.

Кремль также подкупал украинские СМИ и лидеров мнений, чтобы усиливать влияние всех этих действий. Информация из писем свидетельствует, что телеканалы получили от России от 3,9 до 4,4 тысяч долларов США, различные онлайн-издания – между 600-700 долларов США. Большие пиар-кампании стоили 400 – 450 тысяч долларов США в месяц. Купленные лидеры мнений распространяли идентичные пропагандистские нарративы одновременно.

Отчет дает очень подробную картину того, насколько комплексное и масштабное по размаху и продолжительности во времени вмешательство России в экономические, политические, социальные и культурные процессы в Украине на всех уровнях, подчеркивает Александра Цехановская, старший аналитик Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ. Она обратила внимание, что стратегии, которые использовали российские технологи, были тщательно «заточены» под локальные целевые аудитории. В случае с идеей федерализации, для жителей Донбасса продвигали идею «особого экономического статуса», в Одесской области – идею «порто франко», в Запорожской области – идею «особой экологической зоны».

«Благодаря нашему мониторингу мы можем видеть, что даже после того, как эти письма были разоблачены, главные месседжи информационной политики, которую проводит Кремль – для подрыва доверия к власти, дискредитации идеи европейской и евроатлантической интеграции, легитимизации действий российского правительства, о «фашистской Украине» – остаются неизменными и продвигаются на Западе, для собственной аудитории и у нас в Украине. Разжигание вражды вокруг религиозных вопросов остается и даже усиливается», – говорит Александра Цехановская.

«Если главной целью последнего 6-летнего этапа гибридной войны против Украины было то, чтобы активизировать пророссийские элементы, создать определенные симулякры, искусственную реальность общей поддержки в Украине российского вектора, то сейчас, мне кажется, основная цель – пацифицировать общество, сделать его равнодушным к тому , что происходило. Но это не значит, что они отказались от остальных инструментов», – отметил Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI».

Какие выводы должны сделать Украина и мир?

Аля Шандра, соавтор отчета, главный редактор Euromaidan Press:

«Один из важнейших выводов, который можно сделать из этих писем – что без помощи украинцев, которые были сторонниками идеи « русского мира», Сурков не смог бы делать все то, что он делал. Именно они находили слабости Украины, по которым можно бить, с помощью которых можно расшатывать ситуацию. Слабость государственной власти и наличие теневой вертикали власти в юго-восточных областях, продажные СМИ, наличие готовых к коллаборации за идею или за деньги и их безнаказанность – это три слабости, на которые нам нужно обратить внимание».

Александра Цехановская, старший аналитик Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ:

«Мы видим, что противник очень подробно изучает наши слабости, чтобы их потом использовать. Открытым остается вопрос о том, чего мы не знаем. …. И нашей задачей, по моему мнению, должно быть такое же детальное изучение механизмов их деятельности, насколько это возможно. Если говорить об открытых данных – это систематическое изучение России и политических процессов, которые там происходят, потому что даже мелочные, на первый взгляд, события могут иметь существенное влияние на то, что происходит у нас. Кремль со своей стороны таким изучением совершенно не пренебрегает».

Поможет также стратегическая коммуникация по тем темам, которые атакует российская пропаганда, и активная коммуникация работы спецслужб по проверке / наказанию организаций и отдельных лиц, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, отмечает она. Также необходимо более тесное сотрудничество между экспертами из негосударственного сектора, которые исследуют гибридную деятельность России.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI»:

– Главными уязвимостями Украины остаются, во-первых, неурегулированность лоббистской деятельности, во-вторых – подкуп представителей государственного аппарата, в частности благодаря закупке энергоресурсов в России:

«Когда в 2014 году Украина отказалась от прямого импорта российского газа – фактически перекрыли канал легальной коррупции. Но в 2017 году мы начали растущими объемами закупать российские нефтепродукты, и это тоже не просто бизнес. Отсюда такой разгул в СМИ – потому что появились ресурсы».

– Западным экспертам не стоит игнорировать информацию, полученную путем взлома – как письма Суркова или пленки Глазьева:

«Материалы, полученные путем взлома электронной почты, часто остаются недостаточно изученными: на Западе иногда считают неуместным их использовать, потому что они нелегально получены. Но война есть война, игнорирование подобных вещей затем оборачивается погибшими на поле боя».

Питер Померанцев, британский журналист и писатель, автор книги «Ничего правдивого и все возможно»:

«Этот отчет дает прекрасную доказательную базу, чтобы объяснить, что реально происходит – потому что в последние годы было много спекуляций на тему того, как все это работает. […] Вопрос в том, как Украине балансировать между свободой слова и противодействием таким угрозам. Бурная дискуссия по регулированию Интернета сейчас идет также в Европе и США, в частности потому, что мы видим, что Россия пытается реализовать на Западе микроверсию того, что она делала в Украине. Большинство мнений сходятся на том, что мы не можем зарегулировать контент, но можем обеспечить прозрачность: если аккаунт – бот, должно быть видно, что это бот, если кампания ведется из Кремля – ​​пользователи должны иметь возможность это видеть».