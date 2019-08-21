Кабмин ликвидировал УБЭП и перевел сотрудников в новую Службу финансовых расследований

Правительство ликвидировало управление по борьбе с экономическими преступлениями и создало новую с лужбу с теми же сотрудниками.

Кабинет министров Украины забрал полномочия по экономическим преступлениям у Национальной полиции. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщил Гончарук, Управление по борьбе с экономическими преступлениями в нацполиции было ликвидировано.

«Мы ликвидировали экономическую часть Национальной полиции. УБЭП все, ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса. Это первый шаг, он символичный», — заявил премьер-министр.

Также Кабинет министров поддержал ликвидацию департамента в МВД и перевод специалистов в Службу финансовых расследований.

В результате сотрудники, работавшие в УБЭП, переходят на работу в Службу финансовых расследований.

«МВД уже ликвидировало департамент экономической защиты в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями», — сообщил Аваков.