Для обмена пленными между Российе и Украиной еще не оформили документы

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену пленными между властями Украины и России продолжаются. По ее словам для обмена необходимо оформить документы, но какие именно, не уточнила.

«Между РФ и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить документы», — сказала Москалькова.

Напомним, помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сегодня заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоится в самое ближайшее время.

Ермак сообщил, что тема обмена пленных «очень деликатная» и попросил не распространять фейковые новости.