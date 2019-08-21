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ОБСЕ передает российским боевикам данные со своих беспилотников

Сегодня, 13:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 2 сентября, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон передала представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине информационное письмо об инциденте.

В нем, в частности, отметила что 01.09.2019 рядом интернет-СМИ (Цензор.Нет, ANTIKOR, INFORMATOR) и пользователями в сети Facebook были опубликованы фото и видеоматериалы, запечатлевшие работу оператора БПЛА СММ ОБСЕ в окружении лиц в гражданском и членов незаконных вооруженных формирований ОРЛО. Видно, как они комментируют и фиксируют на свои фото-видеокамеры изображение монитора оператора БПЛА, который в то время находился над участком разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» и его окрестностях, находящихся под контролем правительства Украины.

В документе украинская сторона СЦКК напомнила представителям ОБСЕ в Украине о том, что Специальная мониторинговая миссия действует в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности. Отметила, что в соответствии с Кодексом поведения ОБСЕ должностные лица ОБСЕ должны вести себя в любое время так, чтобы соответствовать статусу международного государственного служащего. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под сомнение их способность действовать беспристрастно.

Зато, вышеуказанные факты вмешательства в деятельность СММ ОБСЕ, очевидно с их согласия, дает повод указывать на то, что представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из базовых принципов Миссии, а именно беспристрастности.

В своем обращении украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призвала провести детальный разбор ситуации, сделать соответствующие выводы и выразила надежду в том, что СММ ОБСЕ в дальнейшем неуклонно придерживаться принципов работы.



Теги: ОБСЕ OSCE Станица Луганская

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