Боевики до сих пор не убрали укрепления на мосту в Станице Луганской

Сегодня, 2 сентября, Украинская сторона начала демонтаж последней фортификационного сооружения, расположенной в районе КПВВ «Станица Луганская» и готова к началу работ, непосредственно, на разрушенном участке моста.

По состоянию на 09.00. вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками инженерных работ по демонтажу не проводится, а наоборот осуществляется укрепления временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг).

Заметим, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения.

В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ.