Зеленский поручил Раде принять закон о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Зеленский поручил принять законы до 1 декабря 2019 года.

«До 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря», — заявил он.

Азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. В 2011-м депутаты ввели запрет еще и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.