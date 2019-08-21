Для переселенцев В Украине придумали новые правила, но забыли разработать порядок проверки

21 августа 2019 Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины». Ее разработал Пенсионный фонд Украины для усовершенствования порядка назначения, восстановление и осуществления пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом пишет БФ «Право на захист ».

Основным достижением этого документа должно стать исключение пенсий из дискриминационного постановления № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» (далее — постановление 365). Согласно ему, при назначении социальных выплат — в том числе пенсий — ВПО нужно было обратиться в управление труда и социальной защиты, пройти проверку, которую представители этого органа, по факту, не имеют права проводить, но несмотря на все еще проводят в некоторых регионах. В то же время они ссылаются на то, что для назначения соцвыплат необходим акт обследования материально-бытовых условий, на основании которого комиссия выдает решение о назначении или возобновлении выплат.

Поэтому благодаря постановлению № 788 отныне вопрос выплаты пенсий для ВПО регулируется исключительно постановлением № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» (далее — постановление 637). И стоит заметить еще одно важное нововведение: появляется категория лиц отказавшихся от справки внутренне перемещенного лица, то есть «экс-ВПО».

В 637 постановлении снова вводится норма прекращения выплаты пенсий на основании данных, полученных от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Национальной полиции, ДМС и Минфина, которые дают «обоснованные основания полагать, что лицо вернулась к месту постоянного жительства». Кстати, эта норма ранее были предусмотрена 365 постановлением, и отменена по решению суда (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2123805-17#n15).

Также ПФУ имеет право обращаться в выше указанные органы для подтверждения или опровержения информации о возвращении лица в места постоянного проживания. А это значит, что Пенсионный фонд сможет снова направлять в Держприкрдонслужбы запросы для получения сведений из информационной базы «Аркан», которая, как известно, является главным источником получения информации о пересечении линии разграничения для ПФУ. Но мы еще раз подчеркиваем, что это не может быть основанием для прекращения выплаты пенсий.

Во-вторых, в этом постановлении снова появляется призрачный «особый порядок», который был предусмотрен 335 постановлением, но его нормы должны отменить решением суда по делу которое представляет организация Донбасс СОС (http://reyestr.court.gov.ua/Review/82347154). Но несмотря на это он продолжает действовать — и через него пенсионеры уже почти полтора года не могут получить задолженности по пенсиям.

Теперь норма о порядке «находится» в 637 постановлении, и звучит очень знакомо: «Суммы пенсий, не выплаченные за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом Министров Украина».

Правда этот «особый порядок» должен был быть разработан Пенсионным фондом и утвержден Министерством социальной политики, но этого до сих пор не произошло. А теперь эта процедура, судя по всему, затянется еще дольше.

В-третьих (и самое главное!), Это постановление предусматривает двойную идентификацию. Кроме прохождения идентификации в Сбербанке для назначения, восстановление или продление выплат пенсий, лица должны пройти идентификацию в Пенсионном фонде. Идентификация должна проходить в соответствии с порядком, который должен разработать Пенсионный фонд и согласовать с Минсоцполитики.

Стоит отметить, что еще в феврале 2019 общественные организации направили в ПФУ и Минсоцполитики письмо с замечаниями к проекту постановления 778 и просьбой созвать заседание Рабочей группы по вопросам формирования государственной политики по обеспечению прав и свобод внутренне перемещенных лиц и других уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта, которая действует при Министерстве социальной политики. Однако, как видим, Пенсионный фонд не учел наши замечания.