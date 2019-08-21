В Луганской области плательщикам НДС возместили более 70 млн гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-июль 2019 налогоплательщики Луганщины подали 77 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 110,5 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 72 заявления на общую сумму 125,7 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 7 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 28,4 млн гривень.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 70,9 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.