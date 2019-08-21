Российские террористы обстреливают из минометов украинские поселки - погиб 1 солдат ВСУ

Сегодня, 2 сентября, около 6 утра российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин).

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб.

1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Новотошковского, где боевики вели огонь из вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Также из подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли хутор Вольный в районе населенного пункта Золотое.

В Донецкой области террористы обстреляли Водяное, Зайцево и Новолуганское из минометов калибра 82мм и различного стрелкового оружия.