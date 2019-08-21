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В Харьковской области на границе с РФ погиб пограничник

Вчера, 23:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Харьковской области на границе с РФ погиб пограничникВо время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета от полученного ранения погиб пограничник. Об этом сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.

Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.


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