В Луганской области дорожает вода для населения

Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» сообщает о намерении повысить тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.

В настоящее время для потребителей услуг водоканала действуют тарифы, установленные предприятию распоряжением главы районной государственной администрации - руководителя районной военно-гражданской администрации №920 от 03.08.2018 года: 9,84 грн за кубометр воды и 22,20 грн за кубометр стоков.

Попаснянский водоканал объясняет планируемое подорожание ростом зарплат сотрудников водоканала, ростом цен на электроэнергию.

После подорожания тариф составит: 12,06 гривень/кубометр поставка воды и 51,04 гривень/кубометр за водоотведение.

По словам водников, действующие тарифы лишь частично возмещают себестоимость услуг, предоставляемых предприятием. Цены и тарифы на другие расходы, кроме зарплаты и электроэнергии, запланированы на уровне 1-го полугодия 2019-го года, без применения индекса роста цен.