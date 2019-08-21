ГБР и СБУ проводят обыски в помещениях общественной телерадиокомпании Украины

Силовики пришли с обысками в «Национальную общественную телерадиокомпанию Украины». Традиционная причина - возможное злоупотребление служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НСТУ», а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.