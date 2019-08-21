29 августа российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

29 августа российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 10:24
29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
- Марьинка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Новогнатовка — из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Лебединское — из ручных противотанковых гранатометов;
- Талаковка — из стрелкового оружия;
- Павлополь — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Зайцево — из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- трижды возле Луганского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Новолуганское — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.