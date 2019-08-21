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29 августа российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • Марьинка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • Новогнатовка — из станкового противотанкового гранатомета;
  • дважды вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • Лебединское — из ручных противотанковых гранатометов;
  • Талаковка — из стрелкового оружия;
  • Павлополь — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • Зайцево — из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • трижды возле Луганского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Новолуганское — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.


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