Сегодня возможно освобождение украинских моряков и политзаключенных из российского плена

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сообщила о том, что освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах» — сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

В Украине ожидают отсвобождения 24 моряков, захваченных Россией неподалеку от Керченского пролива, политзаключенного крымского режисера Олега Сенцова, Павла Гриба, похищенного спецслужбами РФ в Беларуси, а также Николая Карпюка, Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко и Романа Сущенко.