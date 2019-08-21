Зеленский взял ответственность за весь полицейский беспредел от Авакова

Зеленский взял ответственность за весь полицейский беспредел от АваковаВчера, 20:56
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Украинская правда.
«Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович временно остается (на должности министра внутренних дел — ред.) под персональную ответственность президента» — заявил он.
По словам председателя фракции «Слуга народа», причиной отсрочки отставки Авакова является «переходный период». По его мнению, Аваков может удержаться на посту еще на 6 месяцев.
Арахамия подчеркнул, что за это время министр должен полностью обновить состав своих заместителей, которые, в свою очередь, «должны начать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начать внедрять реформу, которую нам обещали».