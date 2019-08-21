Украина получила нового премьер-министра

Верховная Рада 9 созыва на заседание 29 августа проголосовала за назначение премьер-министром Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

Большинство голосов за его кандидатуру отдала президентская партия «Слуга народа» тем самым подтвердив ответственность за будущие решения правительства в Украине.

Всего за Алексея Гончарука проголосовали 290 народных депутатов.

«Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» кандидатуры Гончарука не поддержали.

В частности, «ОПЗЖ» считает, что главной задачей премьера должен быть не имидж и экономический рост, а налаживание мира на Донбассе, а «ЕС» поставили под сомнение прозрачность отбора кандидата, «Голос» не поддержал премьера, потому что не знает состава правительства.

Фото - Украинская правда