» » Украина получила нового премьер-министра

Украина получила нового премьер-министра

Вчера, 18:25 citynews.net.ua | Напечатать

Украина получила нового премьер-министраВерховная Рада 9 созыва на заседание 29 августа проголосовала за назначение премьер-министром Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

Большинство голосов за его кандидатуру отдала президентская партия «Слуга народа» тем самым подтвердив ответственность за будущие  решения правительства в Украине.

Всего за  Алексея Гончарука проголосовали 290 народных депутатов.

«Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» кандидатуры Гончарука не поддержали.

В частности, «ОПЗЖ» считает, что главной задачей премьера должен быть не имидж и экономический рост, а налаживание мира на Донбассе, а «ЕС» поставили под сомнение прозрачность отбора кандидата, «Голос» не поддержал премьера, потому что не знает состава правительства.

Фото - Украинская правда


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:56

Зеленский взял ответственность за весь полицейский беспредел от Авакова

Вчера, 19:06

Новым министром обороны стал советник президента Андрей Загороднюк

Вчера, 18:25

Украина получила нового премьер-министра

Вчера, 17:40

Пресс-центр ООС подтвердил уничтожение группы российских диверсантов в Донецкой области

Вчера, 16:36

30 августа Лисичанск опять останется без воды

Вчера, 16:31

У Зеленского решили не отдавать должность первого вице-спикера другим партиям

Вчера, 16:28

«Европейская солидарность» Порошенко уходит в оппозицию

Вчера, 13:56

В Верховной Раде депутаты сформировали 5 фракций

Вчера, 13:36

В оккупированном Лутугино сгорел литейно-механический завод

Вчера, 13:26

В штабе ООС подтвердили выселение северодонецкого военного госпиталя Комарницким

Вчера, 12:22

Луганская область перечислила в бюджет почти 82 млн грн налога на прибыль

Вчера, 12:10

«Слуга народа» предлагает назначить премьером Алексея Гончарука из офиса Зеленского

Новости Украины:

Вчера, 11:51

Луценко написал заявление об отставке

28-08-2019, 17:00

В Киеве пьяная компания избила приехавшего на вызов полицейского

28-08-2019, 15:00

«Укрэнерго» подала иск против РФ из-за утраченных активов в оккупированном Крыму

27-08-2019, 12:24

В Киеве «заминировали» апелляционный суд

27-08-2019, 11:34

Съемка ювелирных изделий для каталогов интернет-магазинов

27-08-2019, 10:45

Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев до 40 тыс. в год

27-08-2019, 10:38

Кто в Одессе хочет украсть земли Таировской громады?

23-08-2019, 16:25

Генератор азота промышленный от производителя

22-08-2019, 15:01

В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматического оружия

22-08-2019, 11:53

Сессия Таировской ОТГ проголосовала за отставку Тимура Хасаева с поста поселкового головы

21-08-2019, 14:01

Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

21-08-2019, 11:07

Полиция рассказала как инсценировали убийство женщин для поиска заказчика

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 