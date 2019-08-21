Пресс-центр ООС подтвердил уничтожение группы российских диверсантов в Донецкой области

В ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» нанесли врагу серьезный удар в районе своей ответственности на Светлодарской дуге.

Во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азова» была замечена группа наемников, которая двигалась в серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности.

Российская ДРГ была обнаружена группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту.

В результате кратковременного боя четверо российских террористов были уничтожены, один - ранен и взяты в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь.

Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону.