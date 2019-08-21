30 августа Лисичанск опять останется без воды

Жителей городов Лисичанска, Новодружеска, Приволье Луганской области с 30 августа отключают от водоснабжения из-за задолженности. Об этом сообщили в управлении по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ.

Лисичанский городской совет сообщает, что получено сообщение от ООО «Луганское энергетическое объединение» о полном отключении с 9:00 30.08.2019 года от поставок электроэнергии объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал», в связи с нарушением п. 2.3.1, 2.3.4 договора… по расчетам за потребленную электроэнергию ЛКСП «Лисичанскводоканал». Просим сделать необходимый запас воды.

В горсовете также отметили, что в случае отключения электроэнергии на объектах «Лисичанскводоканал» будет организован подвоз воды ГУ ГСЧС Украины в Луганской области для социальной сферы и населения в соответствии с графиками. Отмечается, что графики будут размещены на сайте дополнительно в случае отключения электроснабжения.

Дебиторская задолженность перед ЛКСП «Лисичанскводоканал» по состоянию на 01.08.2019 года составляет 77 миллионов 389 тыс. грн. В т. ч. задолженность населения составляет 69 миллионов 152,0 тыс. Наибольший дебитор по предприятиям: ОАО «Лисичанскуголь» — 3419,0 тыс. грн.

Отмечается, что в случае погашения задолженности «Лисичанскводоканал» сможет внести предоплату ООО «Энера Восток» за электроэнергию и ООО «Луганское энергетическое объединение» за распределение и передачу электроэнергии.