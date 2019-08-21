У Зеленского решили не отдавать должность первого вице-спикера другим партиям

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной рады 9 созыва. За назначение Стефанчука проголосовали 330 нардепов. Немногим ранее депутаты Верховной Рады 9 созыва на своем первом заседании назначили главой Верховной Рады руководителя партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

«330 проголосовали ЗА. Решение принято. Прошу занять место в президиуме», — отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Руслан Стефанчук с 21 мая являлся советником президента Украины Владимира Зеленского, а также был его представителем в Верховной раде. Был избран в парламент по партийным спискам «Слуги народа», где шел под № 2.

Ранее