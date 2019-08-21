«Европейская солидарность» Порошенко уходит в оппозицию

«Политическая сила «Европейская солидарность» поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию, и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине».

В свою очередь, мы как оппозиция так же будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать против» — об этом заявила в своем выступлении сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Верховной Раде..

При обсуждении кандидатуры Дмитрия Разумкова на посаду спикера Верховной Рады, Геращенко сказала, что выдвигать его — это право правящей партии, и «ЕС» «желает успеха господину Дмитрию на этой важной должности».

В то же время, представитель «ЕС» упрекнула Разумкова, что тот не поблагодарил своих предшественников, которые «много лет строили парламентаризм».

Геращенко настаивает, что партия власти «нарушает демократию», и Разумков «к этому причастен». В частности, в «ЕС» жалуются, что оппозиция получает мало должностей в комитетах.