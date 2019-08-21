В Верховной Раде депутаты сформировали 5 фракций

Депутаты Верховной Рады 9 созыва создали 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте. Об этом официально заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков с парламентской трибуны.

Список всех фракций и депутатских групп: