В Верховной Раде депутаты сформировали 5 фракций

В Верховной Раде депутаты сформировали 5 фракцийСегодня, 13:56
Депутаты Верховной Рады 9 созыва создали 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте. Об этом официально заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков с парламентской трибуны.
Список всех фракций и депутатских групп:
- «Слуга народа», 254 нардепы, председатель фракции Давид Арахамия;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь», 44 нардепы, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
- «Европейская солидарность», 27 нардепов, сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
- «Батькивщина», 25 нардепов, председатель фракции — Юлия Тимошенко;
- «Голос», 20 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин;
- Депутатская группа «За будущее» — 23 нардепа, сопредседатели Виктор Бондарь, Тарас Батенко.