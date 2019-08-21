В оккупированном Лутугино сгорел литейно-механический завод

В оккупированном российскими террористами Лутугино возник пожар в одном из цехов Луганского литейно-механического завода.

Как сообщили спасатели, наблюдалось открытое горение в цеху на втором этаже возле прокатной линии, это и был очаг возгорания. Все сотрудники самостоятельно покинули здание завода.

Звенья газодымозащитной службы пошли в разведку, одновременно происходило тушение пожара. Сложность состояла в том, что горящее масло растекалось со второго этажа через перекрытия на первый. Его тушили пеной, также по всему помещению стоял густой, едкий дым.

В результате пожара огнем повреждены прокатная линия и перекрытие между вторым и третьим этажами литейно-радиаторного цеха № 2 на площади 100 квадратных метров.