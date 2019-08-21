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Луганская область перечислила в бюджет почти 82 млн грн налога на прибыль

Сегодня, 12:22 citynews.net.ua | Напечатать

В течение января-июля 2019 года плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 81 млн 804 тыс. налога на прибыль. При этом государственный бюджет получил 69,6 млн грн, в местные бюджеты направлено 12,2 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ДФС в Луганской области.

Налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц относятся к общегосударственным налогам.

Согласно Налогового кодекса Украины их базовая (основная) ставка составляет 18 процентов.


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